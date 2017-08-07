Кямрану Гасанли запрещено покидать страну – ОБНОВЛЕНО

2017-08-07 15:10 | www.oxu.az | 3

Телеведущий Кямран Гасанли, которому, как утверждается, запрещено покидать страну, ответил на обвинения в свой адрес.

Как передает Oxu.Az, в интервью Yenicag.az К.Гасанли заявил, что это старый разговор, и он не хочет говорить об этом:

«Они сто раз говорили об этом, провели пресс-конференцию. Сколько можно мусолить эту тему? О каких деньгах идет речь? Эти деньги были вложены в общий бизнес, который прогорел. Они сами об этом прекрасно знают».

К.Гасанли не стал отвечать на вопрос, в действительности ли ему и его сестре запрещено покидать страну.

13:30

Конфликт между певцом Самиром Пириевым и телеведущим Кямраном Гасанли разгорелся с новой силой.

Как передает Oxu.Az, в интервью Yenicag.az адвокат Самира Пириева Джейхун Юсифов заявил, что на днях состоится пресс-конференция.

«Пусть Кямран Гасанли не думает, что это дело забыто. Главное, что Кямрану и его сестре Гюлер ханум запрещен выезд из страны. Они никуда не смогут поехать», - заявил адвокат.

Адвокат добавил, что по делу не проводилось никакого следствия. Дело вновь возвращено в Наримановский районный суд.

Напомним, что Самир Пириев обвиняет телеведущего Кямрана Гасанли в мошенничестве. Утверждается, что Самир Пириев и Кямран Гасанли хотели создать совместный бизнес. С этой целью Самир одолжил Кямрану 85 тыс. манатов. Несмотря на наличие свидетелей, шоумен так и не вернул деньги.

А.С.

