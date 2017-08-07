Азербайджанскую певицу вновь обвинили в мошенничестве

2017-08-07 15:15 | www.oxu.az | 3

Имя певицы Дамла оказалось замешано в очередном скандале.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на big.az, вчера певица взяла задаток за свадьбу в одном из домов торжеств в Баку, но не пришла.

За часовое выступление Дамла потребовала 1500 манатов, взяв 500 манатов в качестве задатка.

Напомним, что недавно Дамла взяла 600 манатов задатка за свадьбу в Масаллы, но не явилась на мероприятие.

Продюсер певицы Мехри Алигулиева в интервью Oxu.Az опровергла эту информацию:

«Это раздутая статья. Правда у Дамла возник конфликт с Манафом Агаевым, но этот вопрос уже решен. Дамла сама сделает официальное заявление по этому поводу».

Айтен Садыгзаде

