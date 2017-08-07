Азербайджанскую певицу вновь обвинили в мошенничестве
2017-08-07 15:15 | www.oxu.az | 3
Имя певицы Дамла оказалось замешано в очередном скандале.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на big.az, вчера певица взяла задаток за свадьбу в одном из домов торжеств в Баку, но не пришла.
За часовое выступление Дамла потребовала 1500 манатов, взяв 500 манатов в качестве задатка.
Напомним, что недавно Дамла взяла 600 манатов задатка за свадьбу в Масаллы, но не явилась на мероприятие.
Продюсер певицы Мехри Алигулиева в интервью Oxu.Az опровергла эту информацию:
«Это раздутая статья. Правда у Дамла возник конфликт с Манафом Агаевым, но этот вопрос уже решен. Дамла сама сделает официальное заявление по этому поводу».