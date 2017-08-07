Пожар в Гирканском национальном парке локализован (версия 2)

2017-08-07 16:16 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Пожар в Гирканском национальном парке локализован, сообщили в понедельник Trend в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Работы по полному тушению пожара продолжаются.

В министерстве сообщили, что пожар произошел в высокогорной части парка и использовать технику для тушения пожара невозможно, поэтому пожар пришлось тушить практически вручную.

Сегодня около 13:00 на высокогорной территории в Гирканском национальном парке произошел пожар. Для тушения пожара на место направлены сотрудники местных структур МЧС и министерства экологии и природных ресурсов, сообщило ранее минэкологии.

Для тушения пожара используются все возможные средства.

Минэкологии призывает население быть осмотрительным и осторожным, находясь на природе, поскольку на территории страны установилась очень жаркая погода, соблюдать правила противопожарной безопасности, беречь леса, которые являются национальным достоянием.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)