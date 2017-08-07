Названа сумма собранных страховых премий за полгода

2017-08-07 15:29 | www.oxu.az | 3

Суммарные премии страховщиков в Азербайджане в январе-июне 2017 года составили 276 млн 158 тыс. 443,78 манатов, что на 3,2% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Интерфакс Азербайджан, об этом говорится в данных Палаты по надзору над финансовыми рынками (MBNP).

Премии страховщиков по добровольным видам страхования за отчетный период составили 193 млн 802 тыс. 485,48 манатов или 70,2% всех премий по рынку.

По обязательным видам страхования премии в январе-июне составили 82 млн 355 тыс. 958,3 манатов.

По данным палаты, премии страховщиков по страхованию жизни в январе-июне 2017 года составили 104 млн 269 тыс. 963,4 манатов или 37,8% всех премий по рынку.

В январе-июне текущего года страховщики на возмещение по страховым случаям направили 124 млн 158 тыс. 443,78 манатов, что на 22,7% выше показателя за январь-июнь 2016 года.

При этом выплаты по добровольным видам страхования составили 98 млн 573 тыс. 162,28 манатов или 79,2% всех возмещений страховщиков. По обязательным видам страхования выплаты составили 25 млн 837 тыс. 258,1 манатов.

По данным палаты, выплаты страховщиков по страхованию жизни в январе-июне 2017 года составили 62 млн 341 тыс. 329,12 манатов или 50,1% выплат страховых компаний за отчетный период.

Л.А.