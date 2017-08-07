Инфляция в Азербайджане в июле составила 0,1%

2017-08-07 16:05 | www.apa.az | 4

Инфляция в Азербайджане в июле 2017 года составила 0,1%.

Как сообщили АПА-Экономикс в Госкомитете статистики, при этом непродовольственные товары подорожали на 1,6%, тарифы на услуги населению – на 0,4%. Цены на продовольственные товары в июле по сравнению с июнем подешевели на 1%.

Инфляция в Азербайджане в январе-июле 2017 года по сравнению с аналогичным показателем за соответствующий прошлогодний период составила 14%. При этом непродовольственные товары подорожали на 12,6%, тарифы на услуги населению – на 9,6%. Цены на продовольственные товары выросли на 18,2%.

В группе продовольственных товаров рост цен в июле зафиксирован на говядину и баранину, сыр, сливочное и оливковое масла, лимоны, лук, чеснок. Спад цен в июле имел место на манную и гречневую крупы, макаронные изделия, курятину, яйца и рыбную продукцию, подсолнечное и кукурузное масла, сахар и сахарный песок, бананы, яблоки, груши, алычу, персики, арбуз, дыню, помидоры, баклажаны, морковь, картофель, табачные изделия.

В группе непродовольственных товаров рост цен в отчетном месяце зафиксирован на ткани, обувь, стройматериалы, бензин, мебель и предметы домашнего обихода, ковры и прочие напольные покрытия, мелкие электроприборы, холодильники, пылесосы, инструменты и оборудование, велосипеды, запчасти к легковым автомобилям. Спад цен в июле имел место на одежду, носители для звуковых и видео файлов, кондиционеры, персональные компьютеры и мобильные телефоны.

В сфере обслуживания в июле подорожали услуги прачечных, ремонта и проката одежды, тарифы на пассажироперевозки железнодорожным транспортом и на такси, турпутевки на отдых за рубежом. Вместе с тем, в отчетный месяц подешевели услуги по дому и быту, тарифы на пассажироперевозки воздушным транспортом.