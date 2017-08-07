Месси выбран лучшим игроком в истории Примеры, Роналду не попал даже в топ-10

2017-08-07 15:35 | www.oxu.az | 6

Испанские статистики назвали Лионеля Месси лучшим игроком Ла Лиги за всю ее 86-летнюю историю.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на football24.ua, CIHEFE (Центр исследований истории и статистики Футбола Испании) не поместил Криштиану Роналду даже в топ-10.

Форвард Барселоны, который набрал 545 очков в рейтинге, оставил далеко позади своего извечного португальского конкурента, набравшего 415 пунктов и занявшего 17-ю строчку.

Второе место занял другой легендарный нападающий мадридского клуба – Рауль Гонсалес (528 баллов). Испанец, который играл за Реал в 1994-2010 годах опередил еще одного преставителями Барселоны. Сесар Родригес (524, выступал в 1941-1960 гг.) занял третье место в исторической классификации всех 9280 игроков Примеры.

Во внимание статистиков брались различные факторы: количество сыгранных минут в каждом сезоне, голы с игры, с пенальти или автоголы, а также различные наказания, как то красные карточки.

И.Ф.