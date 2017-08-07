В Азербайджане за полгода подорожали 210 видов товаров и услуг

2017-08-07 15:43 | www.oxu.az | 4

Среднегодовая базовая инфляция в Азербайджане в январе-июне 2017 года составила 13,2% против 13,3% за 2016 год,

Как передает Oxu.Az, об этом сообщили Интерфакс-Азербайджан в Центральном банке.

«Среднегодовая базовая инфляция, подсчитываемая без учета товаров, цены на которые регулируются государством, а также сельскохозяйственной продукции, имеющей сезонный характер, в Азербайджане в I полугодии 2017 года составила 13,2% против 12,1% за I полугодие 2016 года и 13,3% за 2016 год», - отметили в Центробанке.

Среднегодовая инфляция в январе-июне 2017 года составила 13,9%, в том числе по продовольственным товарам – 18,1%, непродовольственным товарам - 12,4%, услугам - 9,4%.

«В январе-июне 2017 года из 521 наименования товаров и услуг, которые используются для расчета инфляции, спад цен имел место по 186 товарам и услугам, по 125 - цены не изменились. Таким образом, рост цен наблюдался по 210 видам товаров и услуг», - подчеркнули в банке.

Э.Ш.