Малахов написал заявление об увольнении
2017-08-07 15:49 | www.oxu.az | 6
Телеведущий Андрей Малахов написал заявление об увольнении, сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.
«Малахов написал заявление, подписано оно или нет — пока неясно», - заявил источник.
Ранее СМИ заявили, что ведущий передачи «Пусть говорят» переходит с Первого канала на ВГТРК. В пресс-службах телеканалов не комментируют данные сообщения.
Также сообщалось, что Первый канал рассматривает две кандидатуры на место ведущего ток-шоу «Пусть говорят» Андрея Малахова.
Кроме того, СМИ сообщили, что Малахов уйдет в декретный отпуск.