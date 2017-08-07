Малахов написал заявление об увольнении

2017-08-07 15:49 | www.oxu.az | 6

Телеведущий Андрей Малахов написал заявление об увольнении, сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«Малахов написал заявление, подписано оно или нет — пока неясно», - заявил источник.

Ранее СМИ заявили, что ведущий передачи «Пусть говорят» переходит с Первого канала на ВГТРК. В пресс-службах телеканалов не комментируют данные сообщения.

Также сообщалось, что Первый канал рассматривает две кандидатуры на место ведущего ток-шоу «Пусть говорят» Андрея Малахова.

Кроме того, СМИ сообщили, что Малахов уйдет в декретный отпуск.

A.C.

