В Азербайджане увеличилось число посольств

2017-08-07 15:56 | www.oxu.az | 6

Начальник управления государственного протокола министерства иностранных дел Азербайджана Парвин Мирзазаде встретился с новым временным поверенным в делах Коста-Рики в нашей стране Хайро Лопесом Боланьесом.

Как сообщили Oxu.Az в МИД, был проведен обмен мнениями по поводу перспектив развития дружеских связей между Азербайджаном и Коста-Рикой.

В министерстве сообщили, что с открытием посольства Коста-Рики в Азербайджане в стране действуют посольства 64 стран, 12 представительств международных организаций и 4 Генконсульства.

A.M.

