В одном из районов Азербайджана появится предприятие по переработке молока

2017-08-07 16:46 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) при министерстве экономики Азербайджана приступил к приему инвестиционных проектов по приоритетным сферам развития Саатлинского района, сообщает в понедельник минэкономики.

По итогам делового форума в селе Тезекенд Исмаиллинского района НФПП счел целесообразным начать прием предложений предпринимателей о финансировании инвестпроектов по созданию крупных посевных и садоводческих, а также мелких тепличных хозяйств, хозяйств племенного животноводства, предприятий по переработке молока и производству хлеба.

В соответствии с правилами использования средств НФПП предприниматели могут обратиться в фонд посредством уполномоченных кредитных организаций. По желанию предпринимателей малые проекты могут быть полностью профинансированы за счет льготных кредитов.

НФПП был создан в 1992 году. Выдача кредитов предпринимателям осуществляется через уполномоченные банки и небанковские кредитные организации, общее число которых составляет 59.

В 2017 году по линии Нацфонда планируется выделить 150 миллионов манатов.

(Автор: Анвар Мамедов)