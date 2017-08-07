Студентов закрытого университета «Тефеккюр» переводят в другие вузы

2017-08-07 17:01 | www.apa.az | 8

Министерство образования распространило информацию о переводе в другие вузы студентов университета «Тефеккюр», деятельность которого была приостановлена.

Как сообщили в Минобразования в ответ на запрос АПА, как и в случаях с другими вузами, перевод студентов «Тефеккюр» в другие университеты также осуществляется посредством портала transfer.edu.az в индивидуальном порядке.

В ведомстве отметили, что по вопросам, возникающим в процессе регистрации студентов, можно обращаться в Центр приема граждан и Колл-центр (на «горячую линию», номер телефона - 146) Минобразования.

С учетом специализации студентов и набранных ими на вступительных экзаменах баллов созданы надлежащие условия для беспрепятственного перевода студентов университета в соответствующие высшие учебные заведения.

Лица, обратившиеся на портал, выбирают вуз, в который желают быть переведены. Учащиеся могут определить соответствие критериям перевода посредством введения необходимых данных.