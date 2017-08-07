ENOC отправила нефть в Иран в обход американских санкций

2017-08-07 17:05 | www.apa.az | 3

3 августа в иранский порт Нека прибыло судно под российским флагом «ВФ Танкер-20» для выгрузки около 6 тыс. тонн туркменской нефти производства компании Dragon Oil.

Как сообщает АПА-Экономикс, выгрузка данной партии произошла 3-4 августа в терминал, принадлежащий и оперируемый NIOC (Национальная иранская нефтяная компания). Это - первая за долгое время партия нефти, которую Dragon Oil, на 100% принадлежащая Эмиратской национальной нефтяной компании (ENOC), решила поставить в Иран самостоятельно, совместно со своей дочерней торговой структурой в Сингапуре ENOC Trading.

До сегодняшнего дня Dragon Oil продавала все экспортные объемы нефти на тендерах, на базисе ФОБ Аладжа, Туркменистан. В связи с санкциями в отношении Ирана, данные объемы с 2011 года транспортировались исключительно в направлении Европы через территорию Азербайджана (нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан или по железной дороге Баку-Батуми) или России (нефтепровод Махачкала-Новороссийск). Решение Dragon Oil и ENOC возобновить поставки нефти в Иран вызвало удивление у участников рынка.

В ситуации, когда Dragon Oil осуществляет все расчеты по туркменской нефти в долларах США, работает на долгосрочной основе с американскими подрядчиками (например, крупнейшая американская нефтесервисная компания Schlumberger) и имеет граждан США на руководящих должностях, решение возобновить поставки в Иран выглядит поспешным и рискованным. Также вызывает удивление тот факт, что ENOC, являющаяся национальной нефтяной компанией ОАЭ, активно развивает новый бизнес с Ираном в обход санкций США, несмотря на то, что ОАЭ являются основным союзником США в регионе.

Не исключено, что данная поставка в Иран вообще не была изначально запланирована компанией Dragon Oil. Так, судно «ВФ Танкер 20» прибыло в азербайджанский порт Баку и находилось на рейде с 25 июля по 1 августа. Однако судну было отказано в выгрузке в связи с обнаружением на судне не задокументированного (возможно, контрабандного) груза. После этого компания ENOC перенаправила танкер в иранский порт Нека, где возможна выгрузка груза без предъявления документов на товар. В настоящее время участники рынка ожидают дальнейшего развития ситуации – или эта партия нефти была случайным грузом, выгруженным в Неке по причине проблем с документацией, или это начало запланированной программы по поставке туркменской нефти в Иран.

В пользу второй версии говорит текущая активность ENOC на фрахтовом рынке и перенаправление нескольких кораблей российской компании «ВФ Танкер» в Каспийское море в направлении порта Аладжа.