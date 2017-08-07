Горит Гирканский национальный парк – ОБНОВЛЕНО

2017-08-07 16:12 | www.oxu.az | 3

Пожар в высокогорной части Гирканского национального парка локализован.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, ведется работа по полному тушению пожара.

Дополнительная информация будет предоставлена позже.

15:20

Сегодня около 13.00 в высокогорной территории Гирканского национального парка начался пожар.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов, для тушения пожара на территорию привлечены сотрудники местных структур Минэкологии.

Для тушения пожара на высокогорных территориях используются все подручные средства.

A.M.