Гала-концерт фестиваля "ЖАРА" покажет российский телеканал

2017-08-07 16:48 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ -11 августа в 21:30 по московскому времени в эфире российского "Первого канала" будет показан гала-концерт Международного музыкального фестиваля "ЖАРА-2017", сообщает Trend Life со ссылкой на сайт телеканала.

С 27 по 30 июля на побережье Каспийского моря - на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze с большим успехом прошел Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА-2017", в котором приняло участие свыше 80 известных артистов и талантливых исполнителей из Азербайджана, России, Грузии, Казахстана, Узбекистана, Латвии, Беларуси и Италии.

Организаторы фестиваля - певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

Напомним, что в день открытия фестиваля, 27 июля, состоялся гала-концерт, в котором приняли участие LOBODA, Григорий Лепс, EMIN, Вера Брежнева, Ани Лорак, Анита Цой и многие другие.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)