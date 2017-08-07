Бакинский международный аэропорт в этом году обслужил более 2 млн. пассажиров

2017-08-07 17:16 | www.apa.az | 3

Международный аэропорт Гейдар Алиев в январе-июле 2017 года обслужил около 2,2 млн. пассажиров, что на 30% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Как сообщили АПА-Экономикс в ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), за январь-июль 2017 года бакинский аэропорт обслужил около 2,2 млн. пассажиров, из которых 85% составили пассажиры международных рейсов. При этом 49,6% от общего объема международных перевозок аэропорта пришлись на долю авиакомпании AZAL, 50,4% - иностранных авиаперевозчиков.

За январь-июль 2017 года на долю AZAL пришлось 1,25 млн. пассажиров, из которых 329 тыс. было перевезено на внутренних рейсах. В настоящее время из бакинского аэропорта выполняют рейсы 29 авиакомпаний по 53-м направлениям. Семь авиакомпаний начали полеты с лета текущего года – ИрАэро, JazeeraAirways, ZagrosJet, PegasFly, KishAir, NordwindAirlinesи WataniyaAirlines. С сентября текущего года ожидаются полеты азербайджанской бюджетной авиакомпании ButaAirways.

Новый аэровокзальный комплекс аэропорта Гейдар Алиев (Терминал 1) был сдан в эксплуатацию в апреле 2014 года. Его общая площадь составляет 65 тыс. кв.м. Международному аэропорту Гейдар Алиев была присвоена престижная категория «4 Звезды» от Skytrax, являющейся влиятельной британской консалтинговой компанией, специализирующейся на изучении качества предоставляемых услуг различными авиакомпаниями и аэропортами во всем мире. В марте текущего года бакинский аэропорт также возглавил список лучших по уровню предоставляемых услуг среди всех аэропортов России и стран СНГ по версии Skytrax World Airport Awards.