На мексиканском пляже расстреляли трех туристов

2017-08-07 16:15 | www.oxu.az | 3

Неизвестный устроил стрельбу на пляже популярного мексиканского курорта Лос-Кабос на северо-западе страны.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на lenta.ru , инцидент произошел в воскресенье.

В результате трое отдыхавших на Playa Palmilla мужчин погибли на месте. Еще два человека — мужчина и женщина — были ранены, их доставили в больницу.

Личности погибших и пострадавших, а также их гражданство неизвестно. Уточняется, что на побережье в момент ЧП находились как мексиканцы, так и зарубежные гости.

Стрелявший скрылся с места нападения, задержать его не удалось. По словам очевидцев, стрельба спровоцировала панику на переполненном пляже.

В середине июля египтянин устроил резню в отеле Хургады. Жертвами нападения стали две туристки из Германии и отдыхающая из Чехии. Среди пострадавших оказалась россиянка. После лечения в Египте она вернулась домой.

И.Ф.