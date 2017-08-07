Министерство призвало певцов платить налоги

2017-08-07 16:18 | www.oxu.az | 5

Министерство налогов обратилось к лицам, зарабатывающим на жизнь пением.

Как передает Oxu.Az, в заявлении говорится, что, согласно статье 73 Конституции Азербайджанской Республики, выплачивать установленные законом налоги и другие государственные сборы в полном объеме и своевременно является долгом каждого.

Согласно статье 23.1.15-3 Налогового кодекса, налоговые органы вправе обратиться в суд для временного ограничения права на выезд из страны физического лица или руководителя исполнительного органа юридического лица, являющегося налогоплательщиком, в качестве метода обеспечения уплаты задолженности и процентов по исчисленным налогам, примененных финансовых санкций, если налогоплательщик не выполнит налоговое обязательство в срок, установленный настоящим Кодексом.

Э.Ш.

