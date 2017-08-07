Сотрудник lent.az посетил Северную Корею

2017-08-07 17:22 | www.apa.az | 4

Сотрудник lent.az, известный журналист Сабухи Мамедли вернулся из поездки в КНДР. Это первый случай в истории азербайджанских СМИ, когда отечественный журналист посещает Северную Корею.

Как сообщает АПА, цель посещения самой закрытой страны в мире заключалась в доведении до азербайджанской и мировой аудитории информации об условиях жизни населения страны, ценностях, в которые оно верит, ситуации в обществе.

Lent.az подготовит серию репортажей о поездке Сабухи Мамедли.