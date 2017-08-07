Саакашвили показал используемый для путешествий по миру украинский паспорт – ВИДЕО
2017-08-07 16:28 | www.oxu.az | 3
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михеил Саакашвили показал паспорт украинского гражданина, по которому въехал в Польшу.
Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на lenta.ru, видео из польской столицы Варшавы опубликовано на странице Саакашвили в Facebook.
«Я (...) поехал в аэропорт в Америке, сел на самолет, они посмотрели на мой паспорт, не было никаких вопросов. Хотя [глава МВД Украины Арсен] Аваков и вызвал действующего посла в США, чтобы предупредить, чтобы меня не выпускали по этому паспорту», - объяснил политик на встрече со сторонниками Евромайдана.
Саакашвили добавил, что потом приехал в Польшу, где ему «тоже улыбнулись, сказали «Добро пожаловать». Он подчеркнул, что гордится наличием украинского паспорта.
В июле президент Украины Петр Порошенко подписал указ о лишении Саакашвили гражданства из-за предоставления ложной информации в официальных документах.
И.Ф.