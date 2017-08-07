В Грузии отбывают заключение 54 гражданина Азербайджана

2017-08-07 18:23 | www.apa.az | 2

В настоящее время в Грузии отбывают заключение 54 гражданина Азербайджана.

Как сообщает грузинское бюро АПА со ссылкой на Министерство исполнения наказаний и пробации Грузии, 18 из них являются обвиняемыми, в отношении 36 человек уже вынесены приговоры.

Среди обвиняемых граждан Азербайджана 17 мужчин и одна женщина. Среди лиц, в отношении которых вынесены приговоры, 34 мужчины и две женщины.

В общей сложности в пенитенциарных учреждениях Грузии отбывают наказание 365 граждан иностранных государств.

Первое место по числу граждан, находящихся в заключении в Грузии, занимает Турция (104 человека), на втором месте – Россия (55 человек). Армения по данному показателю находится на 28-м месте.