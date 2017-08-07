Николай Носков начал говорить и двигаться

2017-08-07 16:34 | www.oxu.az | 1

Певец Николай Носков, который весной был госпитализирован в тяжелом состоянии, медленно, но идет на поправку. На его официальном сайте сообщается, что у артиста постепенно восстанавливаются речь и двигательные функции.

Обращение опубликовано от имени певца, который благодарит всех, кто оказался неравнодушен к его состоянию и оказывает ему поддержку. Певец надеется, что их участие станет стимулом, который поможет ему перебороть недуг гораздо быстрее.

«Назло всем своим недоброжелателям и злопыхателям заявляю: «Я жив, скоро буду совершенно здоров и готов вновь радовать своих слушателей новыми песнями, которые планирую записать в ближайшем будущем!», - пишет Носков.

Он также просит поклонников не обращать внимания на недостоверные сведения о его здоровье, которые распространяются на некоторых ресурсах Интернета, и предупреждает, что вся достоверная информация публикуется супругой Мариной Носковой на его официальном сайте и аккаунтах в соцсетях.

Ранее сообщалось, что певец перенес операцию по удалению тромба в шейном отделе.

A.C.

