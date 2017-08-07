К сведению родителей: В Баку объявилась неадекватная няня – ВИДЕО

2017-08-07 16:40 | www.oxu.az | 1

Тема няни очень широко вошла в нашу жизнь, мы часто прибегаем к услугам няни, но, к сожалению, не всегда няня оправдывает наши ожидания.

Как передает Oxu.Az, в редакцию BAKU.WS поступила жалоба от одной из читательниц, в которой говорится:

«Шесть месяцев у меня работала няня, которая производила вид нормального человека. Но, как показало время, няня психически неуравновешенный человек. На видео вы можете посмотреть и послушать, как она обращается с ребенком (про камеры она знала, про звук нет). Няню зовут Лена, живет в Баладжарах, у нее 1 сын 18-19 лет и муж после операции.

Посоветовали мне ее друзья друзей, сказав, что она на руку чистая, но не уточнили, что плохо дружит с головой. Коротко о главном.

Напишу Важное:

1. За ребенком смотрит только для галочки в Ваше присутствие, стоит Вам уйти, - всё - ребенок сам по себе (смотрела по камере - видела, я за дверь, она ребёнка оставила, налила себе чай и сидит на кухне, ребенок 12 минут сам лазил по тв-стенду, диванам и.т.д).

2. Ела с ложки ребенка (типа смотрела, горячая ли еда).

3. Очень грубая (слова, типа «Что ты орешь?» - это для нее как «Привет, как дела?»).

4. Самое главное, ее наглость не знает конца и края (она могла прийти сесть с нами за стол, когда мы завтракали, разбудить меня, когда я спала днем со словами «Идем пить чай» (прекрасно понимая, что я ее раньше отпущу), могла шутить не в тему, как-то мне сказала: «Ты невкусно готовишь, как вообще муж кушает?», и многое другое.

5. Ужасная грязнуля».

На видео, отправленном в редакцию, видно, как няня практически не обращает внимание на плачущего ребенка.

По словам матери, няня покормила ребенка в 9 утра, дала 4 ложки рисовой каши, потом со словами «не ешь, как хочешь» пустила играть, а сама принялась искать пульт от кондиционера. На кадрах можно также услышать, как женщина называет ребенка «Припадочный, дрянь такая».

А.М.

