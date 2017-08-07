Изменено время приема граждан министром Рамином Гулузаде

2017-08-07 16:47 | www.oxu.az | 3

В соответствии с графиком приема граждан в городах и районах руководителями центральных органов исполнительной власти в августе 2017 года, перенесено время приема министром транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамином Гулузаде граждан Гёйгёльского, Геранбойского, Дашкесанского, Самухского, Кельбеджарского, Ходжалинского районов, а также городов Гянджа и Нафталан, который должен был состояться 11 августа в городе Гёйгёль.

Об этом Oxu.Az сообщили в министерстве.

Сообщается, что о дате приема, который состоится в августе, сообщат заранее.

A.M.

