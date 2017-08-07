Оппозиция в Азербайджане состарилась - Сиявуш Новрузов

2017-08-07 17:30 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Оппозиция в Азербайджане состарилась - все одни и те же лица, сказал в понедельник Trend заместитель исполнительного секретаря правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), председатель парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным структурам Сиявуш Новрузов.

По его словам, в мировой практике если политические организации неоднократно, но безуспешно участвуют в выборах, то в их руководстве или составе происходят изменения или же эта организация уходит из политики.

«А в Азербайджане оппозиционные партии пытаются участвовать в избирательном процессе – без разницы, в какой форме. Они начинают готовиться к выборам после официального их объявления, тогда как подготовка к выборам должна начинаться раньше. Оппозиционные партии в Азербайджане никогда не готовились к выборам, а просто участвовали в них. Подготовка к выборам одно, а участие - другое. Вот подобное участие и заканчивается поражением, потому что у оппозиции нет социальной и кадровой базы, электората, они не могут предложить новые программы. Сегодня в Азербайджане руководство страны, власть рассматривают проблемы, находя им своевременное решение. Общество видит, как улучшается благосостояние населения, открываются новые рабочие места, проводятся экономические и социальные реформы, как осуществляются работы по благоустройству и созиданию. Оппозиция же до сих пор не смогла выдвинуть ни один альтернативный проект», - сказал Новрузов.

Главная цель участия оппозиции в выборах – заработать деньги, сказал депутат. «Они пытаются получить средства из-за рубежа. Сегодня за рубежом есть силы, недолюбливающие Азербайджан, в особенности армянское лобби, есть некоторые государства и организации, которые имеют свои интересы в Азербайджане, есть силы, не желающие укрепления нашей страны, которые в той или иной форме пытаются дискредитировать выборы, сам избирательный процесс, сформировать негативное мнение о государстве. И свои попытки эти силы пытаются осуществлять посредством вот таких людей», - сказал Новрузов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)