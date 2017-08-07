В Турции задержаны пять иностранцев, планировавших теракт
2017-08-07 17:00 | www.oxu.az | 3
Пять иностранных граждан, которые являются сторонниками террористической группировки «Исламское государство», задержаны в Турции.
Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на агентство Анадолу, в рамках антитеррористической операции, которая была проведена в районе Башакшехир в провинции Стамбул, в двух домах были схвачены пятеро иностранцев.
При обысках у них были найдены три ружья, глушитель и материалы пропагандистского характера на электронных носителях. Отмечается, что они готовились к вооруженному нападению в Турции. Национальности задержанных не уточняются.
И.Ф.