В Турции задержаны пять иностранцев, планировавших теракт

2017-08-07 17:00 | www.oxu.az | 3

Пять иностранных граждан, которые являются сторонниками террористической группировки «Исламское государство», задержаны в Турции.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на агентство Анадолу, в рамках антитеррористической операции, которая была проведена в районе Башакшехир в провинции Стамбул, в двух домах были схвачены пятеро иностранцев.

При обысках у них были найдены три ружья, глушитель и материалы пропагандистского характера на электронных носителях. Отмечается, что они готовились к вооруженному нападению в Турции. Национальности задержанных не уточняются.

И.Ф.