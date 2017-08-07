Гражданин Ирана задержан за наркотики около территории GEM Fest – ВИДЕО

2017-08-07 17:15 | www.oxu.az | 3

Гражданин Ирана был задержан в селе Ганмухури Зугдидского района, рядом с территорией, где проводится фестиваль электронной музыки GEM Fest, за преступления, связанные с наркотиками, сообщает Oxu.Az со ссылкой на newsgeorgia.ge.

36-летний С.Р. был задержан несколько дней назад, однако о факте МВД Грузии сообщило только сегодня. В ведомстве пояснили, что ожидали окончания ряда следственных экспертиз.

При личном обыске гражданина Ирана, а также обыске квартиры, где он жил, полицейские обнаружили синтетические наркотики ЛСД и MDMA, а также самокрутки с марихуаной.

В частности, было изъято шесть плиток вещества, содержащего «лизергид», три таблетки метадона, две целых таблетки и четыре кусочка MDMA, 18 связок и три самокрутки с марихуаной.

Наркологическая проверка подтвердила, что С.Р. употреблял марихуану, MDMA и метадон.

Изначально задержанный утверждал, что нашел наркотике на пляже, но позже признал свою вину.

Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконное изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ в особо крупном размере». Задержанному грозит от 8 до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.

За последние несколько дней с территории фестиваля электронной музыки GEM Fest было госпитализировано до 10 человек с симптомами наркотической интоксикации.

Одна из них – 22-летняя девушка, скончалась в реферальной больнице Зугдиди. После этого организаторы фестиваля пообещали начать информационную кампанию о пагубном влиянии наркотиков. Вместе с тем, организаторы отметили, что сотрудники МВД Грузии следят за тем, чтобы на GEM Fest не попадали запрещенные вещества.

И.Ф.