Названа причина массового отравления в Мингячевире

2017-08-07 17:25 | www.oxu.az | 4

Стала известна причина отравления на свадьбе в Мингячевире.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, в числе 10 отравившихся в доме торжеств «Аксарай» в Мингячевире 7 женщин и 3 мужчин. Все они гости со стороны невесты.

Сидящие за одним столом гости за несколько дней до свадьбы специально для себя приготовили несколько видов блюд, однако блюда не были помещены в холодильник. По предварительным предположениям, пострадавшие отравились одним из данных блюд.

В связи с инцидентом образцы еды уже отправлены в Баку. Результаты анализов станут известны через несколько дней.

A.M.

