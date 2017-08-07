В Ираке ранены турецкие военные

2017-08-07 18:48 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В иракском городе Заху на севере страны во время движения турецкого военного конвоя прогремел взрыв, в результате чего ранены один военный и переводчик, сообщают в понедельник турецкие СМИ со ссылкой на Эрбильское телевидение.

Как сообщают СМИ, по информации телеканала, за терактом, по предварительным данным, стоит РПК.

О других подробностях инцидента не сообщается.

Конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 30 лет и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu