Драка между азербайджанцами и чеченцами: Есть убитый и раненые – ВИДЕО

2017-08-07 17:40 | www.oxu.az | 4

В одном из кафе в Зеленограде произошел конфликт между представителями чеченской и азербайджанской национальностей.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на haqqin.az, 6 августа в 5 утра в результате стрельбы из травматического оружия и ножевых ранений скончался один чеченец, трое -ранены.

Как сообщили в пресс-службе Центрального округа войск Росгвардии, около 5 утра в дежурную часть вневедомственной охраны поступил сигнал тревоги из кафе на проспекте Генерала Алексеева. Прибывшая на место группа задержания обнаружила в помещении троих мужчин с колото-резаными ранениями брюшной полости. Один из потерпевших скончался на месте, остальных госпитализировали в больницу.

Росгвардейцы выяснили, что у чеченцев произошел бытовой конфликт с азербайджанцами, которые после выяснения отношений скрылись на легковом автомобиле. Приметы машины передали всем патрульным экипажам вневедомственной охраны, и вскоре автомобиль задержали недалеко от места происшествия. В нем находились четверо мужчин в возрасте от 27 до 32 лет. У них изъяли четыре ножа, электрошокер и пистолет.

В столичном главке Следственного комитета сообщили, что по факту гибели мужчины возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть). Вместе с тем, СК приводит несколько иную информацию о пострадавших.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал записи с видеокамер, размещенных снаружи и внутри кафе. На них видно, как к заведению подходят три человека (предположительно чеченцы) и пытаются войти внутрь, но дверь оказывается закрытой. После этого один из них начинает стрелять по зданию из пистолета, жестами, в том числе и неприличными, призывая выйти на улицу людей, находящихся в кафе. Внутри в это время камера запечатлела группу мужчин (судя по всему, это - азербайджанцы), вооруженных тесаками. Видеонарезка, показанная телеканалом, заканчивается тем, что из здания спешно выходят несколько человек, выбивая стеклянную дверь. Сотрудник заведения сообщил корреспонденту РЕН ТВ, что до начала нападения конфликтующие стороны мирно общались между собой в кафе.

Судя по кадрам с камер наблюдения, поножовщина случилась в здании кафе «Диалог», которое располагается в 150 метрах от отдела полиции по районам Матушкино и Савелки. Чуть дальше, примерно на таком же расстоянии от полицейского участка, базируется межрайонный отдел вневедомственной охраны Росгвардии.

И.Ф.