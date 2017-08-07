Депутат раскритиковал Астана Шахвердиева

2017-08-07 17:50 | www.oxu.az | 4

«Дисциплинарный комитет Милли Меджлиса в очередной раз соберется в связи с новыми скандальными заявлениями депутата Астана Шахвердиева».

Как передает Oxu.Az, об этом Ölkə.Az заявил председатель дисциплинарного комитета, депутат Агаджан Абыев.

А.Абыев заявил, что заявления Астана Шахвердиева несколько раз вызвали скандал:

«В прошлый раз Астан Шахвердиев даже извинился за сказанное перед народом. Сейчас вновь начался скандал. Сколько раз говорить, разговаривай о своей работе! Если ты не занимаешься этим делом, то почему лжешь? Кто просит тебя открывать рот? Не могу понять, Астан Шахвердиев, почему ты всюду суешь свой нос? Таких случаев бывает много. Почему ты с такой уверенностью говоришь о том, чего не видел? Депутат не должен лгать».

А.Абыев заявил, что в настоящее время члены комиссии, депутаты находятся на каникулах:

«5-10 сентября, когда депутаты вернутся на работу, вероятно, состоится заседание по этому вопросу. Пусть наступит сентябрь, я проведу заседание комитета».

Напомним, что депутат Астан Шахвердиев сделал скандальное заявление по поводу аварии с участием Mercedes Gelandewagen, принадлежащего внуку председателя «Гачкынком» Али Гасанова Наилю Аллахвердиеву.

Э.А.

