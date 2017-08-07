В бакинском метро избили женщину-контролера

2017-08-07 18:10 | www.oxu.az | 3

Накануне вечером в бакинском метро было совершено нападение на женщину-контролера.

Как передает Oxu.Az, oб этом сообщает Sputnik со ссылкой на правоохранительные органы.

Согласно информации, на станции метро «Улдуз» на контролера Айсель Алкулаеву напали двое пассажиров. Работники метро подоспели на помощь Алкулаевой и задержали злоумышленников. Ими оказались Эмин Мамедов и Урфан Керимли.

Выяснилось, что оба находились в нетрезвом состоянии и вели себя неприлично, когда контролерша призвала их к порядку и дисциплине. Однако вместо этого мужчины набросились на женщину с кулаками.

В отношении Мамедова и Керимли возбуждено уголовное дело по статье 221 (Хулиганство) Уголовного кодекса АР.

Э.А.

