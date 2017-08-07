В Siemens нашли простое решение конфликта с Москвой

2017-08-07 18:20 | www.oxu.az | 3

Германский концерн Siemens считает выкуп турбин, поставленных в Крым, простым решением конфликта с Москвой.

Как передает Oxu.Az, этом в понедельник, 7 августа, ТАСС заявил представитель компании Филипп Энч.

«Технически это могло бы выглядеть как договоренность о цене, которую одна сторона готова заплатить, чтобы вернуть турбины. С этой точки зрения, это достаточно простая операция», - отметил он.

Энч добавил, что концерн также рассматривает вариант возвращения турбин на ТЭЦ в Тамани (Краснодарский край) через иск, направленный в Арбитражный суд Москвы.

«Очевидно, все четыре турбины перемещены в Крым вопреки заявлениям клиента и контрактным обязательствам. Речь идет о месте использования турбин. (...) Все документы были подписаны, даны гарантии, что там они будут использоваться. Этого мы хотим добиться», - заключил он.

4 августа ЕС расширил ограничительные меры в отношении России из-за скандала с поставками турбин в Крым. В санкционный список попали три физических лица, «вовлеченных в доставку» оборудования на полуостров, и три компании.

21 июля Siemens объявил, что получил достоверную информацию о модернизации и перемещении в Крым четырех турбин, которые были поставлены летом 2016 года для проекта в Тамани.

В компании утверждают, что это было сделано в нарушение контрактных обязательств. Концерн намеревался добиться возвращения оборудования в Тамань и предотвратить новые поставки в Крым. Кроме того, сообщалось, что Siemens готов выкупить все оборудование и аннулировать контракт. В Москве между тем настаивают, что поставленные на полуостров турбины — отечественного происхождения.

Э.А.

