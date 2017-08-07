Заместитель премьер-министра: Турция и в следующем году не будет участвовать на «Евровидении»

2017-08-07 18:25 | www.oxu.az | 3

Турция не примет участие в песенном конкурсе «Евровидение-2018».

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом 7 августа в Анкаре на встрече с журналистами заявил заместитель премьер-министра Бекир Боздаг.

«Наше участие на конкурсе невозможно», - сказал Б.Боздаг.

Отметим, что 2 августа турецкий телеканал NTV распространил информацию об участии Турции на «Евровидении». Сообщалось, что Правление TRT приняло решение по этому поводу. Также было отмечено, что в конкурсе примет участие группа «Manga».

Напомним, что Турция впервые присоединилась к конкурсу в 1975 году, страну представляла участница Семиха Янкы, в 2003 году Сертаб Эренер стала победительницей конкурса.

Турция в последний раз на конкурсе была представлена исполнителем Джаном Бономо в 2012 году.

Отметим, что песенный конкурс «Евровидение-2018» состоится в столице Португалии - Лиссабоне.

A.M.