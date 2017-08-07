В Ираке ликвидирован боевик, ответственный за теракты в Брюсселе

2017-08-07 20:13 | www.apa.az | 4

Боевик из Бельгии, бравший от имени террористической организации "Исламское государство" ответственность за теракты в Брюсселе, убит иракскими военными.

Как передает АПА, об этом сообщает телерадиокомпания RTL.

По ее информации, террорист по прозвищу Абу Амза аль-Белжики был уничтожен после освобождения Мосула иракской армией.

В результате терактов в аэропорту и метро Брюсселя 22 марта 2016 года погибли 32 человека, более 300 получили ранения различной степени тяжести.