За незаконное проживание на территории Азербайджана задержаны 13 иностранцев

2017-08-07 18:35 | www.oxu.az | 3

В результате мероприятий, проведенных Государственной миграционной службой в связи с незаконным проживанием на территории республики были задержаны 5 граждан Пакистана, 5 – Индии, 1 – Филиппин, 1 – Турции, 1 – Казахстана.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в ГМС.

5 граждан Пакистана (Гасым Малик Гулам, Захид Абдул Маджид, Салим Тамур, Усман Мухаммад, Кехне Иршад Алихан) прибыли в страну по электронным визам, однако по истечении срока их действия они стали незаконными мигрантами.

Задержанный в ходе проведенного мероприятия гражданин Индии Навдееп Саклани пообещав своим соотечественникам (Гурмук Сингх, Сингх Дилбаг, Арминдер Сингх, Ражанпреет Сингх) получить разрешение на проживание и занятие оплачиваемым трудом в Азербайджане, а также обеспечить их работой, способствовал превращению данных лиц в незаконных мигрантов.

А.Сингх и С.Дилбаг обратились в ГМС за получением разрешения на временное проживание в качестве директора ООО «Singh Company» и замдиректора ООО «Singhs and İndian» соответственно.

После того, как в предоставлении обращения было отказано в связи с тем, что упомянутые компании не осуществляли деятельности, они не покинули страну и в результате проведенных мероприятий были задержаны.

Кроме того, учитывая вероятность привлечения гражданина Филиппин к принудительному труду, материалы были направлены в Главное управление по борьбе с торговлей людьми МВД.

Было установлено, что гражданка Казахстана Лариса Варфоломеева с 1994 года незаконно проживала на территории страны, а гражданин Турции Али Гюнеш – с 2015 года.

В связи с этими фактами лица, размещенные в Центре содержания незаконных мигрантов города Баку Государственной миграционный службы, были привлечены к соответствующей административной ответственности.

A.M.