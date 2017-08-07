Из-за тайфуна в Японии погибли два человека, более 40 пострадали

2017-08-07 20:38 | www.apa.az | 4

Не менее 42 человек пострадали в результате шквалистого ветра и паводков, вызванных обрушившимся на Японию мощным тайфуном "Нору".

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, два человека погибли, рекомендации об эвакуации вынесены для 64,5 тысяч человек в девяти префектурах.

В минувшие выходные тайфун обрушился на острова Якусима, Танэгасима, Амами, принеся с собой шквалистый ветер и дождь. По мнению синоптиков, такой интенсивности ливень случается один раз в 50 лет. В некоторых районах сила ветра превысила 30 метров в секунду.