Массовое отравление азербайджанцев на украинском курорте

2017-08-07 18:40 | www.oxu.az | 4

В Украине в курортном городе Трускавец в санатории «Лесная песня» произошло массовое отравление среди отдыхающих там туристов-азербайджанцев.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщили haqqin.az сами отдыхающие.

По их словам, число отравившихся достигло уже 15 человек. Клиенты санатория говорят, что отравление сопровождается рвотой, повышением температуры, головной болью и общей слабостью.

Руководство санатория никак не объясняет причины массового отравления.

«Одного из отравившихся зовут Интигам Годжаев. Ему за ночь три раза вызывали скорую помощь, делали уколы. Отдыхавший вместе с ним брат, тоже отравился. Также признаки отравления были найдены у четырех членов одной семьи, отдыхавших в этом санатории. Все они – в тяжелом состоянии. В целом, отравление зафиксировано у 15 человек. Многие азербайджанцы попали в этот санаторий по путевкам турфирм. Мы хотим, чтобы наши турфирмы больше никого не отправляли в этот санаторий», - сказал нам наш собеседник.

«Вечером у меня резко поднялась температура, я чувствовал себя очень плохо. Я подумал, что у меня простуда и обратился к врачу санатория. Но врач мне сказал, что у меня пищевое отравление. Врач также сказал, что я не первый, кто обратился к нему с такими симптомами. Мне сделали укол и дали подписать бумагу, что я не жалуюсь на отравление. Но мне ничего не сказали о причинах этого отравления», - сказал отдыхающий в санатории Эльчин Алиев.

Клиенты санатория говорят, что в этом санатории отдыхающих часто кормят некачественной едой. Они подозревают, что причиной отравления стала рыба, которую подавали отдыхающим два дня назад.

Туристы говорят, что на прошлой неделе в санатории «лесная песня» также было зафиксировано массовое отравление.

Э.А.

