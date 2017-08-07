В Армении закрылось 25 вузов

2017-08-07 18:50 | www.oxu.az | 5

За 10 лет в Армении закрылось 25 вузов.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом на встрече с журналистами заявил социолог Агарон Адибекян.

По его словам, в Армении отмечается спад числа желающих поступать в государственные и частные вузы:

«Число студентов снизилось со 110 тысяч до 85 тысяч. И это связано не только с рождаемостью. Это куда более серьезная проблема».

Как отметил Адибекян, в 2007 году в армянские вузы поступило 26 000 человек, из которых лишь около 24 000 завершили учебу. В 2016-ом же поступило 18 000 человек, из которых завершило учебный год лишь 12 700 человек.

И.Ф.