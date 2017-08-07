В Ираке казнен один из организаторов терактов в Брюсселе

2017-08-07 19:38 | www.oxu.az | 4

Один из организаторов терактов в Брюсселе в марте 2016 года Тарек Джадаун, вероятно, был казнен иракскими военными.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает телеканал RTL-TVI.

По его информации, Джадаун был захвачен в плен иракскими солдатами в ходе недавних боев за Мосул.

О смерти боевика стало известно из дешифрованной переписки между членами различных группировок, которая оказалась в распоряжении телеканала.

Официальных подтверждений казни мужчины не поступало.

С.Б.

