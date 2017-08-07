Турция возвращается на «Евровидение»?

2017-08-07 19:57 | www.oxu.az | 6

Турция не собирается вновь участвовать в международном песенном конкурсе «Евровидение».

Как передает Oxu.Az, об этом заявил вице-премьер страны Бекир Боздаг.

Ранее турецкие СМИ посчитали намеком на участие страны в конкурсе в 2018 году сообщение группы maNga.

«Евровидение? Опять, вновь, заново», — написала в Twitter группа, занявшая в 2010 году второе место в конкурсе. СМИ предположили, что maNga будет представлять страну в Лиссабоне.

«На данный момент ничего такого не планируется», — цитирует Боздага агентство IHA.

«Евровидение» в 2018 году пройдет 8, 10 и 12 мая в столице Португалии Лиссабоне. Турция с 2013 года бойкотирует конкурс, ссылаясь на несправедливую систему голосования.

С.Б.

