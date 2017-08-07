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ГЭЦ обнародовал результаты – ТАБЛИЦА

2017-08-07 20:33 | www.oxu.az | 3

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал результаты конкурса по приему в ссузы на базе общего (9-летнего) среднего образования.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, с 19:40 часов 7 августа результаты размещены на интернет-странице центра.

Информацию о результатах конкурса можно также получить, направив рабочий номер на номер 7727 с мобильных номеров Azercell, Bakcell и Nar.

Статистические данные о результатах конкурса представлены в нижеследующей таблице:

Поступившие должны в период с 9 по 21 августа текущего года представить необходимые документы и пройти регистрацию в учебных заведениях, куда были зачислены.
Непрохождение абитуриентом регистрации в указанный срок будет расцениваться как отказ от размещения на соответствующую специальность и его имя исключат из списка поступивших. 

Форма образования

План приема

Принят

Процент приема

Азербайджанский сектор 

Русский сектор 

Всего по секторам 

Государственный(бесплатный)

4279

3924

191

4115

96.17

Государственный (платный)

5063

4098

141

4239

83.73

Частный

1125

631

18

649

57.69

Всего

10467

8653

350

9003

86.01

 

C.Б.

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