ГЭЦ обнародовал результаты – ТАБЛИЦА
2017-08-07 20:33 | www.oxu.az | 3
Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал результаты конкурса по приему в ссузы на базе общего (9-летнего) среднего образования.
Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, с 19:40 часов 7 августа результаты размещены на интернет-странице центра.
Информацию о результатах конкурса можно также получить, направив рабочий номер на номер 7727 с мобильных номеров Azercell, Bakcell и Nar.
Статистические данные о результатах конкурса представлены в нижеследующей таблице:
Поступившие должны в период с 9 по 21 августа текущего года представить необходимые документы и пройти регистрацию в учебных заведениях, куда были зачислены.
Непрохождение абитуриентом регистрации в указанный срок будет расцениваться как отказ от размещения на соответствующую специальность и его имя исключат из списка поступивших.
|
Форма образования
|
План приема
|
Принят
|
Процент приема
|
Азербайджанский сектор
|
Русский сектор
|
Всего по секторам
|
Государственный(бесплатный)
|
4279
|
3924
|
191
|
4115
|
96.17
|
Государственный (платный)
|
5063
|
4098
|
141
|
4239
|
83.73
|
Частный
|
1125
|
631
|
18
|
649
|
57.69
|
Всего
|
10467
|
8653
|
350
|
9003
|
86.01