Пожар в Гирканском национальном парке потушен – ОБНОВЛЕНО

2017-08-07 20:59 | www.oxu.az | 4

«Пожар на территории Национального парка Гиркан полностью локализован».

Как передает Oxu.Az, об этом в заявлении Report сказала руководитель пресс-службы министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова.

По ее словам, в результате усилий сотрудников министерства экологии и природных ресурсов, пожар, начавшийся сегодня в 13 часов в высокогорье на территории Национального парка Гиркан, был полностью локализован:

«На данный момент пользуются всеми возможными средствами, чтобы полностью потушить тлеющие участки. В основном работы производятся вручную».

И.Ибрагимова отметила, что пожар начался в высокогорье, что затруднило борьбу с огнем:

«Пожар, начавшийся по неизвестной причине, охватил участок площадью около 1 га. В результате усилий сотрудников министерства деревья почти не пострадали, загорелись высохшая трава и кусты. В связи с жарой и засушливостью министерство экологии и природных ресурсов призывает население к осторожному обращению с огнем, будучи на природе, и соблюдению правил пожарной безопасности».

16:12

Пожар в высокогорной части Гирканского национального парка локализован.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, ведется работа по полному тушению пожара.

Дополнительная информация будет предоставлена позже.

15:20

Сегодня около 13.00 в высокогорной территории Гирканского национального парка начался пожар.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов, для тушения пожара на территорию привлечены сотрудники местных структур Минэкологии.

Для тушения пожара на высокогорных территориях используются все подручные средства.

A.M.