Пожар в Гирканском национальном парке потушен – ОБНОВЛЕНО
2017-08-07 20:59 | www.oxu.az | 4
«Пожар на территории Национального парка Гиркан полностью локализован».
Как передает Oxu.Az, об этом в заявлении Report сказала руководитель пресс-службы министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова.
По ее словам, в результате усилий сотрудников министерства экологии и природных ресурсов, пожар, начавшийся сегодня в 13 часов в высокогорье на территории Национального парка Гиркан, был полностью локализован:
«На данный момент пользуются всеми возможными средствами, чтобы полностью потушить тлеющие участки. В основном работы производятся вручную».
И.Ибрагимова отметила, что пожар начался в высокогорье, что затруднило борьбу с огнем:
«Пожар, начавшийся по неизвестной причине, охватил участок площадью около 1 га. В результате усилий сотрудников министерства деревья почти не пострадали, загорелись высохшая трава и кусты. В связи с жарой и засушливостью министерство экологии и природных ресурсов призывает население к осторожному обращению с огнем, будучи на природе, и соблюдению правил пожарной безопасности».
16:12
Пожар в высокогорной части Гирканского национального парка локализован.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, ведется работа по полному тушению пожара.
Дополнительная информация будет предоставлена позже.
15:20
Сегодня около 13.00 в высокогорной территории Гирканского национального парка начался пожар.
Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов, для тушения пожара на территорию привлечены сотрудники местных структур Минэкологии.
Для тушения пожара на высокогорных территориях используются все подручные средства.
A.M.