В Баку мужчина похитил женщину с ребенком

2017-08-07 21:01 | www.oxu.az | 3

В Баку влюбленный мужчина совершил такое, что сразу попал в сводку происшествий полиции — похитил женщину и ее двухлетнего ребенка.

Как передает Oxu.Az, об этом Sputnik Азербайджан сообщили в правоохранительных органах.

В Управление полиции Бинагадинского района с заявлением обратилась жительница поселка Расулзаде Гюльханум Юсифова, 1978 года рождения, и показала, что 5 августа в 23:00 некто по имени Эльдар со двора дома похитил ее дочь Айтен, 1998 года рождения, и внука Юсифа, 2015 года рождения.

По словам женщины, мужчина похитил ее дочь с целью женитьбы, а заодно забрал с собой и ребенка. В настоящее время сотрудники 7-го отделения полиции пытаются установить личность влюбленного похитителя и разобраться в деле.

C.Б.

