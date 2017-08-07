В США ребенок получил пулю в голову из-за дорожного конфликта

2017-08-07 21:23 | www.oxu.az | 3

В американском городе Кливленд (штат Огайо) четырехлетний мальчик получил огнестрельное ранение в голову в результате дорожного конфликта.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает NBC4I.

По словам матери ребенка, она везла в своей машине малыша по одной из улиц города и посигналила другому автомобилю, мешавшему проезду. В нем находились двое мужчин, которые начали преследовать машину женщины и открыли по ней огонь.

Женщина вызвала скорую, ребенка отвезли в ближайшую больницу, где его прооперировали.

На месте происшествия полицейские обнаружили стрелянную гильзу и битое автомобильное стекло.

С.Б.

