Боевики ИГ обстреляли ракетами поселение на ливано-сирийской границе

2017-08-07 21:33 | www.trend.az | 3

Населенный пункт Аль-Каа на востоке Ливана подвергся ракетному обстрелу со стороны террористической группировки "Исламское государство", передает РИА Новости со ссылкой на ливанское национальное агентство NNA.



По его данным, три реактивных снаряда разорвались на окраине Аль-Каа. О жертвах и пострадавших не сообщается.

Ливанская армия в свою очередь открыла плотный огонь из тяжелой артиллерии по позициям боевиков в горных районах Аль-Каа и Рас-Баалбек на границе с Сирией.