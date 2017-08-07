Ашхабад и Баку на высоком уровне обсудят вопросы сотрудничества

2017-08-07 21:53 | www.trend.az | 3

АШХАБАД/ Trend/ - Президенты Туркменистана и Азербайджана Гурбангулы Бердымухамедов и Ильхам Алиев в ходе предстоящей в Баку встречи обменяются мнениями по широкому спектру вопросов двустороннего сотрудничества, пишет в понедельник государственное информационное агентство Туркмен довлет хабарлары.

8 августа - начинается двухдневный официальный визит президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Азербайджанскую Республику.

Ожидается, что большое внимание в рамках переговоров будет уделено проработке механизмов интенсификации и диверсификации торгово-экономических связей.

Туркменистан и Азербайджан обладают мощным природно-ресурсным потенциалом, том числе колоссальными запасами углеводородов, и это открывает большие перспективы для плодотворных контактов в стратегически важных сферах.

Географическое положение двух государств-соседей также создаёт благоприятные предпосылки для эффективного сложения усилий в реализации проектов по формированию современных трансконтинентальных коммуникационных коридоров, связывающих Европу и Азию, обеспечивающих оптимально выгодные сухопутные и морские маршруты транспортировки

грузов, и их интеграции в международную логистическую инфраструктуру.

Значимая роль в определении новых направлений взаимодействия и активизации деловых связей отводится межправительственной туркмено-азербайджанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, а также частным бизнес-структурам.

"Актуальная тема для обоих сторон – формирование соответствующей договорно-правовой базы пятистороннего сотрудничества на Каспии, в скорейшем определении правового статуса которого заинтересованы все прибрежные государства",- отмечает в своем комментарии ТДХ.

Большое значение страны придают расширению традиционных гуманитарных контактов, в том числе по линии образования, науки и культуры, а также взаимодействию в области спорта и туризма.

"Предстоящая встреча лидеров Туркменистана и Азербайджана, по итогам которой планируется подписать солидный пакет двусторонних документов, призвана стать очередным шагом на пути расширения межгосударственного диалога, обретающего всё большую динамику и эффективность",- сказано в информации.

Туркменистан и Азербайджан соседствующие на Каспии заинтересованы в использовании альтернативных маршрутов по выводу своих энергоносителей в Европу.

Туркменистан является одним из ключевых игроков на энергетическом рынке Каспийского региона и Центральной Азии.

Углеводородные ресурсы Туркменистана могут быть подключены к западному направлению через Каспий - благодаря строительству трубопровода - около 300 километров по дну моря к берегу Азербайджана, оттуда топливо может быть направлено в Турцию и далее в Европу.

В качестве показательного примера взаимовыгодного сотрудничества можно назвать стабильную транспортировку в последние годы туркменской нефти через Азербайджан.

(Автор: Гусейн Гасанов)