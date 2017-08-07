В результате взрыва в пакистанском Лахоре пострадали 22 человека

2017-08-07 21:53 | www.apa.az | 4

По меньшей мере 22 человека пострадали в результате взрыва в пакистанском городе Лахор.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, инцидент произошел в понедельник вечером в районе Ислампура, расположенном на западе города. По информации телеканала, взорвался грузовик, но причина взрыва пока не установлена.

По предварительной информации, взрыв произошел после того, как грузовик врезался в трансформаторную будку, однако в полиции не исключают, что грузовик, груженный фруктами, был начинен взрывчаткой.