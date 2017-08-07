Неизвестные несколько часов насиловали женщину в Москве

2017-08-07 22:00 | www.oxu.az | 5

Сотрудники столичной полиции устанавливают личности неизвестных, которые несколько часов насиловали женщину в одной из московских квартир.

Как передает Oxu.Az, об этом со ссылкой на истоник сообщает телеканал РЕН ТВ.

О произошедшем сотрудникам правоохранительных органов сообщила сама потерпевшая. Какие-либо обстоятельства не сообщаются.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают личности злоумышленников.

С.Б.

