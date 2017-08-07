В Азербайджане наблюдалось Лунное затмение (ФОТО)
2017-08-07 22:28 | www.trend.az | 6
БАКУ /Trend/ - Сегодня происходит второе лунное затмение этого года. Как передает Trend процесс наблюдался и в Азербайджане.
Нынешнее затмение отличается от других тем, что луна в этот раз будет красного цвета. Это событие известно как "кровавая Луна".
Отметим, что в 2017 году первое Лунное затмение произошло 11 февраля.
Trend представляет фотографии, отражающие это интересное природное явление.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Фото: Заур Мустафаев)