В Азербайджане наблюдалось Лунное затмение (ФОТО)

2017-08-07 22:28 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Сегодня происходит второе лунное затмение этого года. Как передает Trend процесс наблюдался и в Азербайджане.



Нынешнее затмение отличается от других тем, что луна в этот раз будет красного цвета. Это событие известно как "кровавая Луна".



Отметим, что в 2017 году первое Лунное затмение произошло 11 февраля.



Trend представляет фотографии, отражающие это интересное природное явление.



(Автор: Эльчин Мехтиев. Фото: Заур Мустафаев)