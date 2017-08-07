Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teşkilatlarımızda kapsamlı bir değişim yapmalıyız

2017-08-07 22:22 | www.trend.az | 1

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Rize İl Başkanlığı 92. Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılarak partililere hitap etti.

"Ülkemizin her meselesini olduğu gibi Rizemizi ve bölgemizi ilgilendiren tüm yatırımları çok yakından takip ediyorum." diyen Erdoğan, "Zaten bunları yakından takip etmediğiniz zaman temelini atarsın öyle kalır. Yıllarca öyle olmadı mı? Yıllarca öyle oldu. Temelleri attılar, betonu döktükleri yerde o iş kaldı veya projede kaldı." şeklinde konuştu.

"Teşkilatlarımızda kapsamlı bir değişim yapmak durumundayız"

Erdoğan, "Teşkilatlarımızın bir kısmında metal yorgunluğu emareleri gördüğümü çeşitli defalar dile getirdim. Büyük kongre sürecimizi de fırsat bilerek teşkilatlarımızda kapsamlı bir değişim yapmak durumundayız." ifadelerini kullanarak, şöyle konuştu:

"Genel Başkan olarak bu konuda kararlıyım. Milletimizin bizden beklentilerini karşılayabilecek donanıma ve dinamizme sahip arkadaşlarımızla yolumuza devam edeceğiz. Belde seçimlerinden başladık, şimdi ilçe ve il seçimleri var. Bununla ne anlatmak istiyorum. Kardeşlerim koltuklara getireceğimiz arkadaşların isimleri değil o isimlerin halkla iletişimi nasıl, aslolan bu. İl teşkilatımızdaki daraltılmış toplantıda da ifade ettim. Devleti biz yönetiyoruz, ben de Cumhurbaşkanı olarak hükümetimiz ile el ele bir gayretin içindeyiz. İstediğimiz kadar yollar yapalım, havalimanı yapalım, enerjide rekor üstüne rekorlar kıralım ki kırıyoruz, eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, bu yatırımları cumhuriyet tarihinde hiçbir iktidar yapmadı. Bunları biz yaptık. Peki yeterli mi? Bunların hepsi gerekli ama yeterli olan ne? Gönülleri kazanmak."

Erdoğan, "AK Parti teşkilatlarında görev alacak kişilerin, şu bakanın, bu milletvekilinin, filanca grubun, falanca yapının adamı değil, davanın ve milletin adamı olması şarttır. Bir kez daha altını çizerek ifade ediyorum; davası olmayan ve bulunduğu yerde milletimizin tamamını kucaklayamayan hiç kimse AK Parti'de yöneticilik yapamaz." şeklinde konuştu.

"Şu anki Ayder Yaylası bizim temsilimiz olamaz"

Erdoğan, Rize İl Teşkilatında arkadaşlarıyla konuşurken yaylaların gündeme geldiğini belirtti.

"Şu anki Ayder Yaylası bizim temsilimiz olamaz. Allah'ın bize verdiği Ayder bambaşka ama biz Ayder'i kirlettik, rezil ettik. Başkan, öyle olur mu? Olmaz değil mi?" ifadesini kullanan Erdoğan, konuştuğu kişilerin kendisine bu konuda hak verdiğini aktardı.

"Biz gücümüzü önce Hak'tan sonra halktan alacağız"

"15 yıl öncesinin, 20 yıl öncesinin, 25 yıl öncesinin siyaset baronlarının tarzıyla AK Parti'de etkinlik kurmaya kalkan herkes, karşısında bu kardeşinizi bulur. Bunu böyle bilin." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Esasen bu şekilde AK Parti'ye yapılan kötülük, tüm Türkiye'ye yapılmış bir kötülüktür. Ülkemizin bize ve bizim 15 yıldır yaptığımız hizmetleri 2023 hedeflerimizle taçlandırmamıza ihtiyacı var. Millet bizden bunu bekliyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti:

"Unutmayın, Türkiye'nin adeta yeni bir Kurtuluş Savaşı verdiği dönemdeyiz. Hiçbir atalete, hiçbir gaflete, hiçbir ihanete tahammül edemeyiz. İhanet edenleri görüyoruz. Tabanı ibadet, ortası ticaret, tavanı ihanet olanları gördük değil mi? Nerede şimdi? Pensilvanya'da. Gerisinden gelenler nerede? Onlar da kaçıp gidiyorlar. Bir kısmı cezaevlerinde bir kısmı yurt dışına kaçmış vaziyette. Bunlarla bir mücadele veriyoruz. Bunlar FETÖ terör örgütü. Bir diğeri de PKK terör örgütü, onlarla da mücadele veriyoruz, bir diğeri de DEAŞ, bunlarla da mücadele veriyoruz. İşimiz öyle kolay değil. Öyleyse biz, bu güzel milletimizi yanımıza alacağız, biz gücümüzü önce Hak'tan sonra halktan alacağız."

"Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka hiçbir devletimiz yoktur"

Erdoğan, "Bizim Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka hiçbir devletimiz yoktur. Kim ne derse desin, hepsi hikaye... Ben size partimin Genel Başkanı, aynı zamanda Cumhurbaşkanı olarak manifestomuzu söylüyorum; tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bitti. İnşallah Türkiye Cumhuriyeti devletimizi çok daha güçlü hale getirmenin gayreti içerisindeyiz ve bunu da başaracağız." şeklinde konuştu.

"Milletimiz her şeyi görüyor"

Ekonomik verilerdeki olumlu duruma işaret eden Erdoğan, Türkiye'nin büyüme oranının sürekli arttığını, 2017'nin ilk çeyreğinde büyüme oranının yüzde 5'e çıktığını anımsattı.

Artışın devam edeceğini dile getiren Erdoğan, ihracatta 150 milyar doların yakalandığını belirterek "Bütün bunlarla birlikte ülkemizdeki bazı gafiller ya oyunun farkında olmadıkları ya da oyuna karşı tarafın özellikle safında dahil oldukları için kafaları karıştırmaya, suyu bulandırmaya çalışıyorlar. Ancak milletimiz her şeyi görüyor, biliyor, iradesini ona göre ortaya koyuyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA